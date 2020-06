Mort de George Floyd : Laeticia Hallyday cite Martin Luther King et prône la paix

Voilà près d’une semaine que les citoyens américains sont plus révoltés que jamais, et ce, suite à une nouvelle bavure policière ayant engendré la mort d’un homme afro-américain. Le 25 mai dernier, George Floyd, 46 ans, est en effet décédé suite à une arrestation qui a mal tourné. Plaqué au sol par quatre policiers et étouffé par l’un d’eux, l’homme est décédé en pleine rue par manque d’air.

Filmée par les passants, la scène surréaliste a engendré des millions de réactions à travers le monde mais a aussi et surtout déclenché émeutes et manifestations contre le racisme à travers toute la nation.

Si Læticia Hallyday avait déjà réagi à la mort de George Floyd il y a quelques jours, elle vient de sortir à nouveau du silence via Twitter, pour porter un message de paix. Alors qu’un couvre-feu a été décrété à Los Angeles, ville où elle réside depuis plusieurs années, la veuve de 45 ans n’a pas manqué de demander à ses concitoyens de rester chez eux et en sécurité.

BOULEVERSÉE, LAETICIA HALLYDAY FAIT RÉFÉRENCE À MARTIN LUTHER KING

La maman de Jade et Joy a ensuite pris Martin Luther King, ancien pasteur et figure du militantisme pacifique aux États-Unis, pour exemple : "Martin Luther King rêvait d’un monde où les gens ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau, il a prêché l’amour, pas la haine, la paix pas la violence et la fraternité universelle, pas le racisme" a-t-elle écrit.

Quelques instants plus tard, la chérie de Pascal Balland a publié une autre photo montrant une jeune femme en train de manifester, posant le genou à terre, face à des policiers armés. Cette fois, elle écrit : "Il a montré la voie, se battre non violemment pour la justice et contre toutes les manifestations de haine et de racisme, nous devons être solidaires comme une seule race humaine, une seule humanité. rassemblons-nous et répandons l’amour, pas la haine".

#MartinLutherKing rêvait d'un monde où les gens ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau, il a prêché l'amour, pas la haine, la paix pas la violence et la fraternité universelle, pas le racisme. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/J8Vwwe6wBh — Laeticia Hallyday (@LHallyday) June 1, 2020

Il a montré la voie,se battre non violemment pour la justice et contre toutes les manifestations de haine et de racisme,nous devons être solidaires comme une seule race humaine, une seule humanité. rassemblons-nous et répandons l'amour, pas la haine #BlackLivesMatter pic.twitter.com/RUkuJCXP8Z — Laeticia Hallyday (@LHallyday) June 1, 2020

Par E.S.