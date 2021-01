Mort de Phil Spector : le célèbre producteur décède en prison à l'âge de 81 ans

Le monde de la musique est en deuil. Le département pénitentiaire de Californie a annoncé ce samedi 16 janvier 2021, la mort du compositeur Phil Spector. Considéré comme un prodige de la musique, Phil Spector, de son vrai nom Harvey Phillip Spector, est décédé d'une "mort naturelle" à l'âge de 81 ans.

Souvent qualifié de génie musical, Phil Spector a, durant sa carrière, collaboré avec les plus grands. On note qu'il a par exemple produit les iconiques albums "Let It Be" des Beatles, "The Concert for Bangladesh" de George Harrison ou encore "Imagine" de John Lennon. Il est également producteur d'albums des Ramones et le coauteur et le producteur de la chanson You've Lost That Lovin' Feelin' des Righteous Brothers, considérée par l’organisation Broadcast Music, Inc (BMI) comme la plus diffusée aux États-Unis au XXe siècle.

Phil Spector était aussi connu pour être le créateur de la technique de production appelée Wall of Sound (Mur de son) qui consistait à superposer plusieurs sons pour densifier la production, notamment de nombreux instruments, en tirant partie des nouvelles technologies qui faisaient peu à peu leur entrée dans les studios d’enregistrement.

Phil Spector est mort en prison

Malgré de remarquables talents musicaux, Phil Spector était aussi tristement connu pour son statut de meurtrier. En 2009, le producteur et arrangeur de musique a été condamné à une peine de 19 ans de prison pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, tuée par balle en 2003. La comédienne américaine avait en effet été retrouvée morte dans le manoir de Phil Spector à Los Angeles et ce dernier avait alors assuré qu'elle s'était suicidée en se tirant une balle dans la bouche. Les preuves accablantes, sa réputation d'homme "difficile" et colérique ainsi que son penchant pour les armes à feu avaient finalement conduit à sa condamnation. Il est donc mort en prison, ce samedi 16 janvier 2021.

Par E.S.