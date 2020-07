Mort de Pop Smoke : cinq suspects ont été arrêtés

Le 19 février 2020, le rappeur Pop Smoke est mort suite à son agression au sein de son domicile à Los Angeles. Blessé par balles, le jeune homme de 20 ans avait succombé à ses blessures une fois à l’hôpital. Ce drame est survenu à cause d'un cambriolage qui a mal tourné. Deux hommes armés et masqués étaient entrés par effraction dans la demeure du rappeur. Des coups de feu avaient alors été tirés avant que les deux hommes ne frappent et blessent gravement Pop Smoke. Cinq mois après la mort du rappeur, l'enquête se poursuit avec l'arrestation de cinq individus, a annoncé la police de Los Angeles.

Les noms des suspects dévoilés

Trois adultes et deux mineurs sont soupçonnés d'être impliqués dans le décès de Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Barakah Jackson. Sur Twitter, le département de police de Los Angeles a dévoilé les noms des suspects en indiquant qu'ils "ont été arrêtés pour 187(a) PC [indicateur du code pénal pour le meurtre, ndlr] - Meurtre, et la caution a été fixée à 1 000 000$ pour les deux adultes". L'un des suspects est accusé de tentative de meurtre, avec une caution est tout aussi élevée. La LAPD donnera "plus de détails quand elle en aura", est-il ajouté sur Twitter. Au lendemain de la mort du rappeur, TMZ avait rapporté que les personnes ayant eu accès aux images du tragique cambriolage avaient pu distinguer quatre hommes s’approcher de la maison aux alentours de 4h30 du matin. Les forces de l’ordre avaient également indiqué qu’une fête s'étaient déroulée dans la maison durant la soirée avant de se terminer peu avant le meurtre.

Par Marie Merlet