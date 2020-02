Mort de Pop Smoke : le rappeur de 20 ans tué lors d’un cambriolage

Quelques mois après la mort du rappeur Juice Wrld, le monde du rap est à nouveau frappé par un drame. Pop Smoke, le jeune rappeur de 20 ans notamment connu pour ses titres "Dior" et "Welcome to the party" est mort ce mercredi 19 février 2020. Comme l’annonce le site américain TMZ, le jeune homme est mort à son domicile durant un terrible cambriolage qui aurait mal tourné. Le célèbre tabloïd révèle en effet que Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Barakah Jackson, se trouvait dans sa maison située à Los Angeles quand, vers 4h30 du matin, deux hommes vêtus de sweats à capuche et de masques ont fait irruption dans son domicile. D’après la police, les deux hommes armés visiblement bien décidés à cambrioler la maison, auraient été surpris par la présence du jeune rappeur et auraient ouvert le feu. En plus d’avoir été atteint par plusieurs balles, le rappeur Pop Smoke aurait été frappé et gravement blessé par les coups.

Une enquête ouverte, aucun suspect

Transporté d’urgence au Cedars-Sinaï Hospital de Los Angeles, le rappeur a été déclaré mort quelques instants après son arrivée. Si les autorités locales ont assuré à la presse américaine qu’une enquête est actuelle en cours, aucun suspect n’a pour l’instant été arrêté. A seulement 20 ans, Pop Smoke faisait déjà partie de la cour des grands : si Nicki Minaj avait fait un remix de son tube "Welcome to the party", Travis Scott, le chéri de Kylie Jenner avait fièrement signé un duo avec lui. Après plusieurs mixtapes, le rappeur originaire de New York avait sorti son premier album en juillet 2019.

Par E.S.