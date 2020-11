Mort de Samuel Paty : Frédéric François réagit et livre un message de tolérance (Exclu vidéo)

Le 16 octobre dernier, alors qu'il regagnait son domicile après une journée de cours au collège de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty a été décapité en pleine rue par un terroriste réfugié russe d'origine tchétchène. L'enquête a démontré que ce dernier en voulait au professeur d'histoire-géographie parce que celui-ci avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, lors d'un cours sur la liberté d'expression.

Le 21 octobre dernier, quelques jours après l'attentat, un hommage national lui a été rendu en présence d'Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités politiques dont François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy. Plus tard, sur le plateau de "Balance ton post" - l'émission de débat présentée par Cyril Hanouna - Sara Forestier a adressé au professeur assassiné une lettre bouleversante qu'elle a commencée par ces mots : "Monsieur le professeur, je voulais commencer cette lettre par des mots d'affection, de reconnaissance, de tristesse et de sentiment d'avoir été blessée dans mon intime, mon histoire...".

"Chaque être a le droit d'écouter son coeur"

Dans sa nouvelle émission diffusée sur Non Stop People, Evelyne Thomas est revenue sur cet attentat face à Frédéric François. L'occasion pour ce dernier de réagir en affirmant que, comme la majorité des Français, lui aussi a été "touché" par l'assassinat de Samuel Paty. Il a poursuivi son propos en livrant un message de tolérance, thème qu'il aborde dans son tout nouvel album baptisé "La liberté d'aimer".

"Je pense que chaque être a le droit d'écouter son coeur, de choisir sa vie et son bonheur. Par exemple si demain, ma fille, qui n'est pas encore mariée, venait à la maison et me disait : 'Papa, il faut que je te présente mon nouvel amoureux, il est black'. Je dirais : 'Magnifique, on va avoir des enfants métissés'. Si elle est heureuse, je suis heureux. Et c'est exactement pareil pour la religion (...) C'est la liberté d'aimer", a-t-il dit.

