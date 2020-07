Mort d'Ennio Morricone : le célèbre compositeur italien décède à 91 ans

Le légendaire compositeur et chef d'orchestre Ennio Morricone est mort ce lundi 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans. Si son décès a été confirmé par l'ANSA, la principale agence de presse italienne, certains médias précisent que l'artiste mondialement connu serait décédé après avoir fait une "mauvaise chute". Transporté dans un hôpital de Rome, Ennio Morricone n'a pas survécu à ses blessures.



Ennio Morricone "s’est éteint à l’aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", a indiqué un communiqué de l’avocat et ami de la famille, Giorgio Assuma. Il est resté "pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au dernier moment", affirme le communiqué.



Né le 10 novembre 1928 à Roma, Ennio Moriccone est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique de ces dernières années. Au cours de sa très longue carrière, l'artiste italien s'est en effet illustré à travers son travail d’orchestrateur, de chef d’orchestre et de compositeur aussi bien pour le théâtre et le cinéma que pour la radio.



Après avoir reçu son diplôme de trompette en 1946 puis son certificat de composition en 1954, il commence à écrire ses premières oeuvres à la fin des années 1950. Son travail au cinéma débute en 1961 avec une composition pour le film Mission ultra-secrète de Luciano Salce.

Un travail reconnu à Hollywood

Si Ennio Morricone est mondialement réputé, c'est notamment grâce à ses compositions pour de nombreux emblématiques westerns américains. On lui doit notamment la musique des célèbres films : Pour une poignée de Dollars (1964), Le Bon, la Brute et le Truand (1966), Il était une fois dans l’Ouest (1968) et Il était une fois la révolution (1971) et de multiples collaborations avec les plus grands réalisateurs dont Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren Beatty ou encore Pedro Almodovar.



Au cours de sa très longue carrière, Ennio Morricone a réalisé plus de 500 oeuvres pour le cinéma qui ont marqué à jamais l’histoire du 7e art. Recompensé à plusieurs reprises pour son oeuvre, celui que l'on surnommait "Le Maestro" avait obtenu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2007.

Par E.S.