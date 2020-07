Mort d'Ennio Morricone : quelles grandes musiques de films a-t-il composées ?

Ennio Morricone est mort dans la nuit du dimanche au lundi 6 juillet après avoir fait "une mauvaise chute". L’artiste italien "s’est éteint à l’aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", comme l’indique un communiqué de l’avocat et ami de la famille. "Il est resté pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au dernier moment", continue le communiqué. Au cours de sa longue carrière, Ennio Morricone a composé la musique de plus de 500 films et programmes télévisés. Célèbre pour ses collaborations avec le réalisateur Sergio Leone, il signe ainsi la musique de "Pour une poignée de dollars" (1964), "Et pour quelques dollars de plus" (1965), "Le Bon, la Brute et le Truand" (1966), ou "Il était une fois en Amérique" (1984). Ennio Morricone avait collaboré à plusieurs reprises avec Dario Argento comme pour "L’Oiseau au plumage de cristal" (1969).

Il a composé la musique de quelques 500 films

Si l’artiste a essentiellement composé pour des cinéastes italiens, il avait également collaboré avec des réalisateurs étrangers comme avec Henri Verneuil pour "Peur sur la ville" en 1974, avec Brian de Palma pour "Les Incorruptibles" (1987), avec Pedro Almodovar pour "Attache-moi" (1989). Dans les années 2000, Quentin Tarantino avait fait appel au maitre du genre à quatre reprises : "Kill Bill" (2003), "Kill Bill 2" (2004), "Inglourious Basterds" (2009) et "Django Unchained" (2012). Ses deux dernières collaborations furent avec des réalisateurs américains : Terrence Malick pour "Voyage of Time : Au fil de la vie" (2016) et Joshua Sinclair pour "A Rose in Winter" (2018). Lauréat de nombreuses récompenses internationales, Ennio Morricone avait notamment reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2007.

Par Non Stop People TV