Mort du chanteur Kiko : le chanteur s'est éteint à 42 ans après un malaise en plein concert

Encore une triste nouvelle dans le monde de la musique : le chanteur de 42 ans, Kiko est mort le 12 août dernier. Comme l'a révélé le site Midi Libre, l'artiste s'est éteint après avoir fait un effroyable malaise sur scène quelques jours auparavant. Kiko, de son vrai nom Jean-Pierre Goasse se produisait en effet sur scène le 31 juillet dernier quand il s'est effondré en plein concert. Si la mort du rockeur semble être liée à ce terrible malaise, les vraies raisons de sa mort demeurent encore inconnues.



À 42 ans, Kiko était un chanteur accompli, très connu dans le sud de la France. Le natif de Narbonne était un auteur, compositeur et interprète, grand passionné de musique rock et s'était également illustré dans le septième art.



Si Kiko avait en effet réussi à se faire un nom dans l'univers du cinéma indépendant régional, il a également tourné dans des films des plus célèbres réalisateurs tels que Stéphane Kowalczyk, Patrick Milani ou encore Stephan Petillot.

Un dernier hommage ouvert au public

Il y a quelques jours, le groupe de musique "Les Fatals Picards" a tenu à rendre hommage à Kiko et a salué sur leur compte Facebook un "artiste merveilleusement atypique, d'une gentillesse rare, généreux et tellement attachant avec qui nous avons partagé des moments inoubliables sur scène et ailleurs...".



La famille du chanteur a également publié un triste message : “Amis de kiko ! C'est avec beaucoup de tristesse que Nolhan, Lilou et Lilyrose vous annoncent la disparition de leur papa. Il a rejoint les anges…”. Enfin, il a été annoncé qu'un dernier hommage, ouvert au public, sera rendu au crématorium Pech Bleu de Béziers, le 18 août 2020.

