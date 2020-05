Mory Kanté : Le chanteur guinéen est mort à l'âge de 70 ans

Une autre nouvelle bouleversante. Après le monde du football qui est endeuillé par la mort du jeune espoir du PSG, Jordan Diakiese, à l'âge de 24 ans, c'est au tour de l'univers de la musique de connaître une terrible perte. Ce vendredi 22 mai, le chanteur guinéen, Mory Kanté, est mort à l'âge de 70 ans. C'est son fils, Ballé Kanté, qui a annoncé la perte de son père à l'AFP. Le chanteur et musicien, notamment connu pour son tube "Yéké Yéké" sorti en 1987, a perdu la vie dans un hôpital de Conakry, en Guinée, des suites d'une longue maladie. Il se sera battu jusqu'au bout.

Il est décédé dans un hôpital de Conakry

Né en 1950 en Guinée, Mory Kanté, surnommé le "griot électrique", a enchainé les tournées mondiales et les succès. C'est l'album Akwaba Beach, sorti en 1987, qui a fait de lui une star planétaire et son titre "Yéké Yéké" a fait le tour des continents en faisant danser des millions de personnes. En 2004, il a enregistré son dernier album totalement acoustique intitulé "Sabou" et est revenu à l'origine de son inspiration : l’art des griots mandingues. Après l'annonce de sa mort, ce vendredi 22 mai, le président guinéen Alpha Condé a rendu hommage au musicien sur Twitter, en partageant une photo de lui accompagné de Mory Kanté : "La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées... Merci l'artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté". Depuis fin mars, l'univers de la musique africaine déplore de nombreuses pertes d'icônes légendaires comme Manu Dibango, Tony Allen, Idir et à présent Mory Kanté.

#Mory_Kanté La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées...

Merci l'artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté. pic.twitter.com/Acoxjyfwnb — Alpha CONDÉ (@alphacondepresi) May 22, 2020

