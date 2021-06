M.Pokora bientôt au théâtre : pourquoi il se réjouit de son retour en France

Depuis quelques années, M. Pokora vit aux États-Unis avec sa chérie Christina Milian. Installés à Los Angeles, les deux chanteurs ont fondé une famille et sont aujourd’hui les parents de deux petits garçons prénommés Isaiah et Kenna. Et si M. Pokora revenait ponctuellement en France, il vient d’annoncer son grand retour dans l’Hexagone avec son épouse et leurs deux fils, pour une durée de six mois !

Dans une interview croisée avec Philippe Lellouche, accordée au Parisien, l’artiste de 35 ans se confie sur les raisons de ce retour inattendu. Dès le 17 septembre prochain, M. Pokora, de son vrai nom Matthieu Tota, sera à l’affiche de la pièce "Les grandes ambitions" dans laquelle il donnera la réplique à Philippe Lellouche et Estelle Lefébure. C’est donc pour démarrer sa nouvelle vie de comédien que le chanteur revient en France avec sa joyeuse petite famille.

"C’est avec beaucoup d’excitation que je vous annonce mon nouveau défi ! Mon ami @phil.lellouche m’a fait lire Les grandes ambitions l’été dernier et j’ai beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP ri… C’est donc avec une grande joie que je vous annonce qu’on se retrouvera à partir du 17 septembre au théâtre de la Madeleine à Paris pour rire tous ensemble ! […] Hâte de vous retrouver" avait-il d’ailleurs annoncé en mai dernier sur Instagram.

M.Pokora heureux de revenir en France

Au Parisien, M. Pokora a expliqué que sa femme Christina Milian va mettre sa carrière entre parenthèses pour qu’il puisse s’épanouir dans son nouveau projet. "On a un équilibre parfait en vivant entre deux pays, on se suit, on se soutient, ça nous évite cette routine qui m’angoisse au plus haut point dans une vie de famille ou de couple" déclare le chanteur.

Ce retour en France réjouit le père de famille qui souhaite que ses fils baignent à parts égales dans leurs deux cultures : "Je suis ravi qu’Isaiah, au moment de dire ses premiers mots, soit entouré de Français. C’est important pour moi que mes enfants se sentent aussi bien français qu’américains."

