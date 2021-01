Mylène Farmer : comment Michal a choisi de venir en France grâce à la chanteuse (Exclu vidéo)

La semaine dernière, Evelyne Thomas a repris les rênes de son émission qu'elle présente du lundi au jeudi sur Non Stop People. Ainsi, elle a reçu Jean-Pascal Lacoste, ancien candidat de la "Star Academy", pour un entretien intimiste. L'occasion pour lui de revenir sur sa participation au télé-crochet de TF1, révélant les raisons pour lesquelles ses parents ont eu du mal à vivre cette période de sa vie. Il est aussi revenu sur sa "belle amourette" avec Jenifer dans le château, confiant qu'il ne s'était rien passé entre eux physiquement à cause des caméras.

Enfin, il a accepté de revenir sur sa guéguerre avec Sylvie Tellier, la demi-soeur de sa compagne actuelle. "Elle s'est permis de critiquer, elle a failli mettre mon couple en péril en disant à mon beau-père : 'Ce mec de la télé, il ne faut pas être avec des gens de la télé'. La télé, ça l'a fait bouffer quand même, donc il ne faut pas qu'elle s'en plaigne. C'est juste cette attitude qui m'a un peu gonflé", disait-il.

"Ces moments-là ont changé ma vie"

Ce jeudi 14 janvier, Evelyne Thomas reçoit Michal dans son émission sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'ancien candidat de la "Star Ac" a raconté avoir quitté la Pologne "tout jeune" pour la France. Un choix qu'il a entrepris grâce à la chanteuse Mylène Farmer. Il s'explique : "Quelques mois après le départ de ma maman, mon père a commencé à travailler en Allemagne, à Berlin (...) Une fois, il est revenu avec deux albums à la maison (...) et c'était deux albums d'une artiste qui m'a intrigué, c'était Mylène Farmer".

Et de poursuivre : "Je me souviens encore aujourd'hui le moment où je mets cet album et j'entends cette voix qui m'envoûte, cette langue que je n'avais jamais entendu de ma vie (...) J'ai eu une chance unique de pouvoir le dire à Madame Mylène Farmer et ces moments-là ont changé ma vie parce que c'est là que je me suis dit : 'Un jour, je comprendrai ce que chante cette Dame'. Et c'est là que ma fascination pour la langue française a commencé".

Par Non Stop People TV