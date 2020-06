Mylène Farmer : Julia dévoile le contenu de leurs tendres échanges (exclu vidéo)

Si Julia a participé à "The Voice Kids", c’est grâce à ses reprises sur YouTube qu’elle a tapé dans l’œil de Laurent Boutonnat et de Mylène Farmer. De leur collaboration est née un premier album SEXTO. Interrogée sur sa relation avec l’interprète de "Pourvu qu’elle soit douce" en juin 2019 par nos confrères de Télé-Loisirs, Julia révélait avoir été "impressionnée". "C’est une star incroyable. J’ai fait attention à ce que j’ai dit, à mes gestes. (…) Elle est comme une tante. Je rigole avec elle", déclarait alors la jeune chanteuse. Sur Non Stop People, Julia est revenue sur leur relation amicale. "Pendant le confinement, j’ai eu régulièrement de ses nouvelles, on s’envoie des messages", indique-t-elle. "Elle n’est pas une maman, elle est plus une amie, on peut se parler de tout, elle me protège de tout", continue Julia confirmant au passage que la star a mis en garde la jeune chanteuse sur sa vie privée.

Elles entretiennent une belle relation amicale

"Après la discrétion, c’est son ADN, je n’ai pas forcément la même attitude qu’elle auprès des gens, je suis moins discrète. C’est une question de personnalité, elle ne m’a jamais dit ‘ne te montre pas trop’", explique la jeune fille. Dans "L’Instant de Luxe", Julia a dévoilé un peu du contenu de leurs messages. "On s’envoie des GIFS, on s’envoie tout et n’importe quoi, des lol, on se demande comment on va, ce qu’on fait en ce moment notamment quand elle préparait ses concerts", révèle-t-elle. Quant à la poursuite des concerts de Mylène Farmer, Julia avoue sur Non Stop People ne pas savoir du tout s’ils vont reprendre. De son côté, la chanteuse est en pleine promotion de son nouveau single "Passe comme tu sais".

