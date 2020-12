Mylène Farmer : le jour où un fan a tué un homme pour elle

Discrète, mystérieuse, voire mystique… Mylène Farmer intrigue autant qu’elle fascine ses admirateurs avec son univers gothique et envoutant. Ce jeudi 3 décembre dès 21h05, la chaîne W9 consacre sa soirée à l’incroyable parcours de l’artiste avec la diffusion du documentaire intitulé "Mylène Farmer, sans contrefaçon",

De ses rares interviews accordées aux médias, à ses concerts exceptionnels qui se jouent à guichets fermés en passant par ses plus grands titres "Désenchantée", "Sans contrefaçon", "Pourvu qu'elles soient douces" ou encore "C'est une belle journée"… Un personnages qui bouscule les foules au point d’être devenue une obsessions pour certains de ses admirateurs de la première heure prêts à tout voir et approcher leur idole à la célèbre crinière rousse.

Mylène farmer traumatisé par un fan

Si bon nombre d'entr eux se contentent de collectionner les objets dérivés de ses shows spectaculaires et à l’effigie de l’interprète de "Je t’aime mélancolie", d’autres sont capables du pire comme le rappelle Le Parisien. En 2009, l’artiste a été "traumatisée" par un fan qui s’est vengé de n’avoir pu la rencontrer en tuant avec un fusil à pompe un standardiste dans les locaux du label Polydor.

Un drame isolé, mais qui a "traumatisé tout le monde, à commencer par Mylène". Un meurtre sordide qui a poussée Mylène Farmer a prendre ses distances et disparaitre pendant trois ans. "Cela me renvoie à un cauchemar récurrent. J’arrive en scène et la salle est vide. La peur viscérale de l’abandon existe chez moi depuis l’enfance", avait-elle confié à nos confrères du Parisien. Malgré ses rares apapritions, Mylène Farmer a expliqué que "cet échange avec le public est tellement vital. Dans une autre vie, je pense que mon amour des animaux l’emporterait. Idéalement, je serais à la fois vétérinaire et refuge".

Par C.F.