Mylène Farmer : pourquoi elle a accepté de se livrer dans un documentaire inédit

Ce n'est plus un secret pour personne, Mylène Farmer est très discrète dans les médias, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une carrière digne des plus grands. Ce vendredi 25 septembre, la chanteuse dévoilera un documentaire inédit "L'Ultime Création", diffusé sur Amazon Prime. Un film inédit qui retrace de manière totalement inédite sa grande carrière. Dans un long entretien accordé au Parisien, la chanteuse, très proche de Julia, se confie sur ce nouveau projet qui a surpris bon nombre de ses fans "C'était naturellement le bon moment pour moi. Je voulais fixer sur la pellicule tous les instants magiques partagés et offrir à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps des instants plus intimes" déclare-t-elle.

"Je m'abandonne parce que je n'ai plus peur d'être abandonnée. C'est sans doute ma confession la plus intime dans ce documentaire. Je me suis suffisamment sentie en confiance avec Mathieu [Spadaro, le réalisateur du documentaire, NDLR] pour accepter d'être suivie de si près."

"L'atteinte à la liberté est une expérience douloureuse"

Mylène Farmer s'est ensuite confiée sur cette période plus que particulière. En tant qu'artiste, elle est évidemment touchée par l'annulation des concerts. "Cette période est vraiment effrayante et douloureuse pour tant de personnes… Je pense souvent à ceux que l'épidémie a encore plus isolés comme les malades, les personnes âgées mais aussi à ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'être en première ligne et qui sont dangereusement exposés. Pour ce qui me concerne, la disparition et moi marchons souvent d'un même pas. Et je ne perçois pas le masque réellement comme une contrainte, je peux disparaître dessous".

La chanteuse, qui a récemment planté Laurent Delahousse, n'a évidemment pas échappé au confinement, qu'elle a plutôt mal vécu. "J'ai fait un stock de boîtes hermétiques de rangement pour la nourriture car j'ai accueilli une famille de souris voraces (rires). Je me suis occupée de mes animaux…" Elle ajoute ensuite : "J'ai patienté, comme tout le monde. Bien entendu, je suis consciente que les conditions de mon confinement m'ont permis de trouver le temps moins long que d'autres. L'atteinte à la liberté n'en reste pas moins une expérience douloureuse même si elle est nécessaire pour des raisons sanitaires."

Par J.F.