Mylène Farmer : Pourquoi ses voisins l'auraient contrainte de déménager

Mylène Farmer aurait-elle déménagé ? Selon le magazine Public, la célèbre chanteuse aurait quitté Paris pour s'installer en banlieue. Installée dans une demeure située dans le 16ème arrondissement à la villa Montmorency, Mylène Farmer aurait dû se résoudre à changer de lieu de vie. Ses deux bergers suisses seraient à l’origine de ce changement radical, selon Public. Les voisins de la chanteuse se seraient plaints de ses compagnons à quatre pattes à plusieurs reprises, avant de pousser la star vers la sortie. Au cours d'assemblées générales, les propriétaires auraient fait savoir leur mécontentement. Comme l'indique le magazine, la décision aurait été prise en février 2020.

L'importance de ses chiens dans sa vie

Mylène Farmer semble donc avoir perdu cette guerre des voisins. Lors d'une interview pour Gala en septembre 2020, la chanteuse s'était confiée sur son berger suisse Liloup et Yellow, son imposant Malinois. "On ne choisit pas ses animaux, ce sont eux qui vous choisissent. Liloup, une merveille, une princesse, était un cadeau. Yellow est une garde partagée avec un ami vétérinaire qui m’a proposé l’expérience. Toutes les deux semaines, il change de foyer. Ce chien est aussi impressionnant qu’il a le cœur tendre. Il me fait rire. C’est un peu le Jean Gabin des cabots devant un objectif", avait-elle expliqué avant d'évoquer l'importance qu'ils ont dans sa vie. Interrogée sur "la chose la plus folle" qu'elle a faite pour ses chiens, Mylène Farmer a assuré : "Organiser ma vie autour d’eux".

