Najoua Belyzel : son récit glaçant sur les attouchements sexuels qu'elle a subis (Exclu vidéo)

Le 2 février dernier, Jordan de Luxe acait reçu Najoua Belyzel dans son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la chanteuse avait révélé avoir été victime d'attouchements sexuels "de 10 à 13 ans" par son médecin de famille. À l'époque, elle avait écrit une chanson sur un docteur qui lui imposait des attouchements sexuels dans son premier album "Entre deux mondes". Mais elle n'avait alors jamais évoqué ce sujet publiquement.

"Ce n'était pas un sujet qu'il fallait que je mette en avant (...) Quelque part, c'est de la censure", expliquait-elle à Jordan de Luxe. Elle avait ensuite raconté ce qu'il lui est arrivé. "De 10 à 13 ans, j’ai eu un bourreau qui était mon médecin de famille, mon médecin traitant. J’ai subi des attouchements sexuels (...) Je n'en ai jamais parlé réellement", disait-elle.

"Ce sont des violences sexuelles"

Ce mercredi 7 avril 2021, c'est face à Evelyne Thomas que Najoua Belyzel s'est confiée sur son traumatisme. Dans un extrait inédit, elle raconte comment son médecin de famille procédait pour abuser d'elle. "Au départ, j'avais des consultations normales, et il m'avait donné une feuille où je devais noter les soleils quand mon lit était sec et quand je ne faisais pas pipi au lit et des nuages quand j'avais fait pipi au lit par exemple. Je me suis aperçue que quand je lui disais la vérité - donc que je continuais à faire pipi au lit - il commençait tout le temps à vouloir... En fait, il a voulu faire travailler mon sphincter donc c'était des doigtés. Il voulait faire travailler le muscle (...) À la fin, je trichais. Je ne mettais que des soleils qu'il puisse se dire que ça passe bien. Sauf qu'il appelait mes parents pour savoir si ça allait vraiment bien", dit-elle.

Et de poursuivre : "Un jour, j'y vais, pour des maux de gorge (...) À un moment donné, il y a eu le déclic où c'était une scoliose naissante donc il observe mon dos et demande à ce qu'on travaille ma musculature et on se retrouve au sous-sol avec un appareil qu'il me mettait avec des électrodes dans le dos et j'avais le droit à une série, 'Beverly Hills' et j'avais des bonbons (...) Il y a eu des attouchements. Mais ce sont des violences sexuelles car j'étais un enfant seul devant un adulte responsable et qui plus est, médecin. Il avait une emprise sur moi à ce moment-là". Quelle a été la réaction de ses parents ? "Ils ne comprennent pas parce que je ne dis pas les mots exacts. Je n'y suis plus allée et il a continué d'appeler pour savoir comment ça allait tout en laissant une réputation d'une jeune fille qui est rebelle, qui n'est pas bien", répond-elle.

Par Non Stop People TV