Najoua Belyzel victime d'attouchements sexuels, elle dénonce son "bourreau" (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a démarré la semaine en recueillant les confidences de Najoua Belyzel, une chanteuse de 39 ans dont le titre "Gabriel" - sorti en 2006 - avait cartonné dans les charts. Invitée de son émission "L'instant de Luxe", l'artiste a révélé avoir été victime d'attouchements sexuels "de 10 à 13 ans" par son médecin de famille. À l'époque, en 2005, elle avait écrit une chanson sur un docteur qui lui imposait des attouchements sexuels dans son premier album "Entre deux mondes". Mais elle n'avait jamais évoqué ce sujet publiquement. "Ce n'était pas un sujet qu'il fallait que je mette en avant (...) Quelque part, c'est de la censure", a-t-elle dit face à Jordan de Luxe.

Elle a ensuite raconté ce qu'il lui est arrivé. "De 10 à 13 ans, j’ai eu un bourreau qui était mon médecin de famille, mon médecin traitant. J’ai subi des attouchements sexuels (...) Je n'en ai jamais parlé réellement. Quand j'en parlais, c'était avec des mots d'enfants, de jeunes filles. Je disais que je ne voulais pas aller chez ce docteur parce que je ne l'aime pas, il est bizarre, c'est un sadique (...) J'y allais de moins en moins. À un moment donné, ce médecin a pris le dessus sur moi. Il avait une sorte d'emprise sur ma famille aussi. Il appelait mes parents pour savoir si j'allais bien : 'Alors, elle n'est pas venue au dernier au rendez-vous ?' Même un rhume était un prétexte pour que je me retrouve dans son cabinet. Et donc, lorsque je me retrouvais dans son cabinet pour un rhume, au départ c'était une consultation tout à fait normale, mais qui se terminait dans la culotte", a-t-elle confié, non sans émotion.

D'autres viols commis par son "bourreau"

Dans la suite de l'entretien, Najoua Belyzel a expliqué avoir été convoquée par la brigade des mineurs de Nancy quelques années plus tard, en 2004. Des révélations lui ont été faites sur les agissements de son médecin de famille.

"Il était sur écoute depuis des années (...) Il y a eu de l'inceste. Il a violé sa fille pendant de nombreuses années et d'autres filles. Ses victimes, ce sont que des enfants d'immigrés dont la sexualité est tabou. Donc il savait très bien qu'elles n'allaient rien dire. Un jour, il a été arrêté, mis en prison et le temps que le procès s'installe, il s'est pendu avec une ceinture. Donc du coup, tout s'est arrêté", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV