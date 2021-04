Najoua Belyzel victime de sévices sexuels : comment elle a réagi au suicide de son agresseur (Exclu vidéo)

Najoua Belyzel est l'invitée d'Evelyne Thomas ce mercredi 7 avril 2021 dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, la chanteuse de 39 ans revient sur les attouchements sexuels qu'elle a subis étant jeune, par son médecin de famille. "Au départ, j'avais des consultations normales, et il m'avait donné une feuille où je devais noter les soleils quand mon lit était sec et quand je ne faisais pas pipi au lit et des nuages quand j'avais fait pipi au lit par exemple. Je me suis aperçue que quand je lui disais la vérité - donc que je continuais à faire pipi au lit - il commençait tout le temps à vouloir... En fait, il a voulu faire travailler mon sphincter donc c'était des doigtés. Il voulait faire travailler le muscle (...) À la fin, je trichais. Je ne mettais que des soleils qu'il puisse se dire que ça passe bien. Sauf qu'il appelait mes parents pour savoir si ça allait vraiment bien", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "Un jour, j'y vais, pour des maux de gorge (...) À un moment donné, il y a eu le déclic où c'était une scoliose naissante donc il observe mon dos et demande à ce qu'on travaille ma musculature et on se retrouve au sous-sol avec un appareil qu'il me mettait avec des électrodes dans le dos et j'avais le droit à une série, 'Beverly Hills' et j'avais des bonbons (...) Il y a eu des attouchements. Mais ce sont des violences sexuelles car j'étais un enfant seul devant un adulte responsable et qui plus est, médecin. Il avait une emprise sur moi à ce moment-là".

"Elle m'annonce sa mort par pendaison..."

Dans un deuxième extrait, Najoua Belyzel révèle avoir été contactée par la brigade des mineurs. "Je comprends assez rapidement que ça ne peut que être lié à ça. Je me retrouve donc au Tribunal d'instance de Nancy", commence-t-elle. À ce moment-là, elle ne savait pas que son agresseur était un "prédateur". "Il a violé sa fille à plusieurs reprises. Il y a un véritable inceste. Et avant d'arriver, je pensais à Camille Kouchner qui a écrit son livre, 'La familia grande' et elle parle pour son frère. Moi, à un moment donné, je me suis dit : 'Je ne peux pas parler pour la fille de ce médecin là parce qu'on n'a pas de lien'. Je ne le sentais pas", poursuit-elle.

Juste avant le procès, Najoua Belyzel apprend qu'il s'est pendu. Comment a-t-elle réagi ? "Je me souviens que mon téléphone était en rade, et j'avais vu que mon avocate m'avait appelée et je l'appelle dans une cabine téléphonique. Elle m'annonce sa mort par pendaison et là, je m'écroule parce que je me dis : 'J'ai fui'. On se demande toujours si on n'a pas inventé la chose (...) La mémoire traumatique peut parfois nous jouer des tours (...) Mon compagnon m'a aidé à libéré tout ça. Quand j'apprends qu'il meure, je me dis : 'Je ne pourrais jamais réparer quoi que ce soit'. Et aujourd'hui, je le fais grâce à mon métier, de pouvoir aider les jeunes filles et garçons à en parler", dit-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV