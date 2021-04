Natasha St-Pier maman : comment elle aborde la maladie de son fils avec lui (Exclu vidéo)

Le 13 novembre 2015, Natasha St-Pier donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Bixente, né de son union avec son ex-époux, Grégory Quillacq. Pendant sa grossesse, les médecins lui avaient annoncé que son bébé souffrait d'une grave malformation cardiaque, atteint de la tétralogie de Fallot. "La tétralogie de Fallot, la pathologie de Bixente, est souvent associée à des maladies chromosomiques. (...) La malformation de notre fils aurait pu être accompagnée d'un handicap mental, comme la trisomie 21, mais une amniocentèse a dissipé cette inquiétude", confiait-elle à Gala.

À quatre mois seulement, Bixente avait dû subir une intervention à coeur ouvert qui s'était très bien déroulée. Aujourd'hui, le petit garçon va "très, très bien", comme l'a assuré Natasha St-Pier à Jacques Sanchez dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People ce week-end. "Il est à l'école, il adore ça. Il commence à lire et à écrire, donc il m'écrit des petites messages avec un orthographe particulier (...) Mais je trouve ça génial parce que je découvre un enfant qui connaît et comprend le son des lettres (...) Je suis avec un enfant qui a envie d'apprendre, et c'est beau", a-t-elle confié.

"Je suis un peu déboussolée"

"Comment vit-on avec la maladie de son enfant ?" lui a demandé Jacques Sanchez dans la suite de l'entretien. "Je ne sais pas comment on le vit quand c'est un deuxième ou troisième enfant. Quand c'est le premier, il y a vraiment tous les codes qui sont chamboulés. On ne connaît pas grand-chose à la maternité autre que ce que nous ont dit les médias ou nos proches, et on va découvrir une réalité dans notre chair qui n'est pas la même et en plus, on m'apprend que mon enfant est malade et donc je suis un peu déboussolée. Je ne sais pas comment je vais réussir à être à la hauteur, parce que déjà que je ne sais pas comment être maman encore et je dois être une maman qui accompagne son enfant dans un combat pour la vie", a-t-elle répondu.

En parle-t-elle avec lui ? "Il est très intelligent émotionnellement, il comprend qu'il a été opéré du coeur, qu'il ne fonctionnait pas bien (...) que maintenant il fonctionne (...) Je lui avais fait un album photos (...) où il y a tous ses quatre mois de sa vie qui sont racontés (...) De feuilleter de temps en temps avec lui ce livre lui permet de comprendre et de réaliser", a-t-elle expliqué.

