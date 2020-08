Natasha St-Pier maman : elle donne des nouvelles de son fils malade

Elle fait son grand retour dans les bacs. Natasha St-Pier a accordé une interview à Gala le 19 août dernier. Elle y évoque sa participation à l’émission "Good Singers" dont le deuxième épisode sera diffusé ce vendredi 21 août. "Ce que je peux dire, c’est que l’effet de surprise est là ! C’était très bon enfant, il n’y a pas de méchanceté". Mais également son dernier album, "Croire", dévoilé le 14 août et dans lequel elle évoque la maternité qui l’a rendue "plus humaine, moins robot". Et celle qui est également devenue professeure de yoga explique pourquoi. "J’étais quelqu’un de très Nord-Américain, axé sur la performance, l’accomplissement, quelque chose de très cartésien. Avoir un enfant, c’est tout sauf cartésien. C’est une perpétuelle adaptation à des situations qu’on n'aurait jamais cru vivre".

Des nouvelles rassurantes

Le 13 novembre 2015, Nathasha St Pier a découvert les joies de la maternité en donnant naissance à un petit Bixente, fruit de son amour avec Grégory Quillacq. Le garçon est né avec une malformation cardiaque et a dû être opéré du cœur rapidement. Un moment très stressant pour la maman. Au cours de l’interview à Gala, la chanteuse qui a pu compter sur le soutien de Pascal Obispo face à un producteur a donné des nouvelles rassurantes de son fils en évoquant la chanson "Mon cœur sera ton cœur" qui lui est dédiée. "Il est en pleine forme ! Il est considéré comme en ‘cure complète’, il a encore un problème à sa valve pulmonaire mais il est suivi". Puis elle ajoute, "Il peut vivre jusqu’à 90 ans dans cet état-là, sans aucun problème. Il suffit juste de voir son cardiologue une fois par an".

Par Non Stop People TV