Natasha St-Pier : ses rares confidences sur sa récente rupture

Natasha St-Pier vit une période compliquée. Et pour cause, avec la crise sanitaire de la Covid-19, la chanteuse est privée de scène depuis de nombreuses semaines maintenant. La situation ne s'est toujours pas améliorée et personne ne sait quand les salles de concerts et de spectacles pourront de nouveau accueillir du public.

Dans une impasse côté professionnel, Natasha St-Pier doit également faire face à quelques soucis personnels. Elle vient de sortir son livre "Le Yoga pour parents débordés" et à cette occasion, la chanteuse a accordé une longue interview au magazine Public. Lors de cette dernière, elle a confié qu'elle venait de se séparer du papa de son enfant, Grégory Quillacq.

"L'important c'est le bien-être de Bixente"

Après un coup de foudre en 2010 lors d'une mission humanitaire à Djibouti, le militaire français et la chanteuse décident de se mettre ensemble. Deux ans après, ils se disent "oui" dans Les Landes. En 2015, elle donne naissance à un petit garçon, Bixente, né avec une malformation cardiaque. Mais alors que le couple semblait vivre une belle histoire d'amour, Natasha St-Pier vient d'annoncer que c'était officiellement terminé depuis quelques semaines. "Je suis séparée du papa de Bixente. Vous dire que je le vis bien serait un mensonge. Mais je suis une adulte, je dois me raisonner. L'important c'est le bien-être de Bixente."

La chanteuse peut compter sur le soutien infaillible de ses proches. "J'ai de belles relations autour de moi. Mon divorce n'étant pas prononcé, je ne peux pas me dire complètement engagée. Je suis séparée, dans un entre-deux".

Par J.F.