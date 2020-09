Natasha St-Pierre accusée de dénigrer son public, elle répond

Si la crise de coronavirus a chamboulé la vie de nombreux artistes, Natasha St-Pierre a tout de même pu retrouver son public à l’occasion de sa nouvelle tournée baptisée "Croire". Mais si la chanteuse est très heureuse de sillonner les routes de France pour retrouver ses fans, la chanteuse a vécu une mauvaise expérience avec un homme. Sentant venir une possible polémique, Natasha St-Pierre a tenu à s’expliquer et à faire une mise au point sur Instagram : "Ce soir un homme voulait une dédicace à la sortie d'une émission télé, il n'a pas de masque, à un feutre et une photo en main il parle avec le tout devant lui".

En cette période de pandémie de coronavirus, Natasha St-Pierre a tenu à respecter les gestes barrières : "Je lui dit poliment que je ne peux pas toucher son feutre et son cahier alors qu'en plus il n'a pas de masque. Il était furieux et pense que je dénigre mon public. Au contraire ! Je vous aime, je ne prendrai pas de risque ni pour moi ni pour vous afin de pouvoir préserver notre santé à tous et pouvoir poursuivre la tournée Croire. Cet échange m'a un peu attristé ce soir. Continuons à vivre mais protégeons nous !". La chanteuse a tout de même pu compter sur le soutien de ses fans : "Vous avez eu tout à fait raison. Je ne comprends pas l’attitude de ce monsieur sans son masque vu ce qu’il se passe avec le Covid, c’est vraiment inimaginable d’agir ainsi", "Ne t’inquiète pas Natasha, nous savons que tu n’es pas comme ça. Il y a toujours des gens qui pensent être au-dessus de tout et qui ne veulent pas comprendre et ensuite rejettent la faute ou leur colère sur les autres".

