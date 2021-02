Nicki Minaj en deuil : son père tué dans un violent accident à New York

Le week-end de la Saint-Valentin a été synonyme de cauchemar pour Nicki Minaj. La presse américaine rapporte en effet que la chanteuse a perdu son père, victime d'un terrible accident de la circulation. Robert Maraj, 64 ans, marchait dans la rue à Mineola, sur l'île de Long Island, ce vendredi 12 février 2021 vers 18h15, lorsqu'il a été percuté par une voiture, a précisé la police locale dans un communiqué. Le conducteur a pris la fuite tandis que Robert Maraj a été transporté à l'hôpital où il est décédé des suites de ses blessures ce samedi 13 février, annonce l'AFP.



Nicki Minaj de son vrai nom Onika Maraj entretenait une relation conflictuelle avec son père qui a connu plusieurs démêlés avec la justice au cours de sa vie. En 2014, la mère de la star américaine avait d'ailleurs obtenu une ordonnance restrictive contre son mari qui avait donc pour interdiction de l'approcher. Arrêté pour conduite sans permis et en état d'ébriété, Robert Maraj avait été inculpé pour deux délits et un écart de conduite par la cour suprême de New York.

Nicki Minaj évoque son père violent

Née à Trinité-et-Tobago, Nicki Minaj a été élevée à New York, dans le quartier de Queens, près de là où son père vient d'être tué. Dans un documentaire sorti en 2018, l'interprète de "Starship" s'était confiée sur son enfance et expliquait comment à de nombreuses reprises, elle avait dû défendre sa maman face à son père très violent. Elle jurait d'ailleurs de ne jamais laisser un homme la traiter de la même façon.



Voilà pourquoi ses fans les plus fidèles ont été surpris de la voir se marier avec Kenneth Petty, un ami d'enfance et criminel au passé douteux. Ce dernier a en effet passé plus de 10 ans en prison. En 1994, Kenneth Petty a été reconnu coupable de viol sur une mineure de 16 ans. En 2002, il a de nouveau été emprisonné pour homicide involontaire après avoir causé la mort, par balles, d'un homme prénommé Lamont Robinson. Pas de quoi choquer Nicki Mina qui l'a épousé et qui a même fondé une famille avec lui. Les deux jeunes gens ont accueilli un petit garçon en septembre dernier.

Par E.S.