Nicki Minaj enceinte : elle révèle le sexe du bébé sur Instagram

En 2019, Nicki Minaj avait créé la surprise auprès de ses nombreux fans en annonçant prendre sa retraite. Sur Twitter, le message de la chanteuse avait fait l’effet d’une bombe. "J'ai décidé de prendre ma retraite et de me consacrer à ma famille. Je sais que vous êtes heureux maintenant. A mes fans, continuez de me soutenir, faites-le jusqu'à ma mort, dans la boîte, parce que personne ne me contrôle. Je vous aime pour la vie", avait indiqué Nicki Minaj. Désormais, on comprend mieux pourquoi la rappeuse de 37 ans a décidé de raccrocher le micro. Lundi 20 juillet 2020, Nicki Minaj a annoncé une heureuse nouvelle à sa communauté : elle est enceinte de son premier enfant ! Avec son époux Kenneth Petty, avec qui elle s’est mariée dans le secret le plus total en octobre 2019, Nicki Minaj entame un beau projet : fonder une famille. Elle a pris le contrôle de son compte Instagram pour annoncer l’heureuse nouvelle.

"Cela signifie beaucoup pour moi"

Cheveux blonds bouclés, tenue très sexy, main sur son baby bump… Nicky Minaj, fidèle à elle-même, semble plus épanouie que jamais. Onika Tanya Maraj de son vrai nom vient d’ailleurs de révéler le sexe de son bébé, toujours sur son compte Instagram suivi par plus de 123 millions d’abonnés. En légende d’un cliché où elle dévoile des messages de félicitations reçus de la part de ses amis Beyoncé, Kim Kardashian ou encore Kanye West, Nicki Minaj écrit ces tendres mots : "Merci à Queen B, Kim et Ye, Riccardo Tisci, Winnie et Carol et à tous ceux qui m’ont envoyé leurs vœux durant cette période. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis tellement reconnaissante et amoureuse de mon fils. Profondément amoureuse. Mon petit garçon préféré dans le monde entier".

Par Matilde A.