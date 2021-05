Nicki Minaj : Son père tué dans un accident, elle sort du silence

En février dernier, Nicki Minaj a appris une terrible nouvelle, celle de la mort de son père. Robert Maraj, 64 ans, est décédé le 12 février dernier alors qu’il marchait dans la rue à Mineola sur l’île de Long Island. L’homme a été percuté par une voiture et est décédé des suites de ses blessures. Silencieuse face à ce drame, Nicki Minaj a enfin pris la parole. Sur son site internet, la chanteuse s’est adressée directement à ses fans dans une longue note. L’occasion pour elle d’évoquer pour la première fois la mort de son père : "Bien que je n'ai pas encore la force de parler du décès de mon père, je peux dire que c'est la perte la plus dévastatrice de ma vie. Je me surprends à vouloir l'appeler tout le temps. Encore plus maintenant qu'il est parti. La vie est drôle. Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et il nous manquera énormément".

Une longue période de deuil

Heureusement, Nicki Minaj peut compter sur le soutien de son compagnon, et aussi sur l’amour de son fils. Alors qu’elle a donné naissance à son premier enfant en septembre 2020, Nicki Minaj a fait de touchantes confidences sur son bébé : "Chaque jour créé un nouveau souvenir, fascinant et magique que je garde enfoui dans un petit compartiment éloigné de mon coeur ; je jure de ne jamais en oublier. C'est un petit marshmallow tout mignon. Je craque. Madagascar est son film préféré, il n'arrête pas de le regarder. LOL. Il est si intelligent, drôle, adorable, compétiteur... c'est dingue qu'ils aient une personnalité aussi tôt. Hier, je lui ai fait dire 'maman'. Je l'ai même filmé. Juste... Ouah".

Par Alexia Felix