Nicola Sirkis : le beau geste d'Indochine pour les travailleurs durant l'épidémie

La période de confinement a été particulière pour de nombreux artistes qui ont dû s'éloigner de la scène. Si certains ont décidé de pallier à cette absence en donnant rendez-vous sur les réseaux sociaux pour des lives en musique, comme Patrick Bruel ou Matthieu Chedid, d'autres ont vécu plus difficilement cette période. Le chanteur Cali a ainsi vécu son confinement dans "l’anxiété et la tristesse", avait-il confié dans "Morandini Live" le mardi 19 mai. Tout comme lui, Nicola Sirkis, le leader du groupe Indochine, s'est confié sur cette "pause" compliquée dans "50'Inside" ce samedi 30 mai.

Le beau geste du groupe Indochine

"Ça n'a pas du tout été un moment de créativité. C'est beaucoup plus dur de trouver dans ce truc-là une source d'inspiration ou une volonté d'inspiration. Ce qui était agréable, c'était d'être tout à coup en pause. Moi j'avais pas arrêté de bosser depuis 15 ans, donc se retrouver en famille", a raconté le chanteur qui a néanmoins pu profiter de ses trois enfants, âgés de 18, 10 et 4 ans, avec qui il était confiné. Alors que le groupe Indochine fêtera ses 40 ans en 2021 avec une future tournée des stades, Nicolas Sirkis a décidé de faire un beau geste aux personnes qui ont continué de travailler durant le confinement lié à la crise sanitaire. "On ne pouvait pas ne pas faire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui sont au front, qui nous ont aidés à vivre. Que ce soit des éboueurs, que ce soit des caissières, que ce soit des chauffeurs de taxi ou de métro. Donc, on réserve un quota d'invités d'une centaine de personnes par soir. Je crois que c'est le minimum qu'on pouvait faire", a-t-il souhaité offrir des places à chaque concert.

Par Marie Merlet