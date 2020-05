Nicola Sirkis se confie sur la mort de son frère

Cela fait 40 ans maintenant que le groupe Indochine fait danser les foules. Et le moins que l'on puisse c'est que le succès est toujours au rendez-vous. Preuve avec cette nouvelle annonce que le groupe vient de faire, une tournée des stades pour fêter leurs 40 ans de carrière. À cette occasion, le groupe, qui ne souhaite plus aller aux Victoire de la Musique, était invité sur le plateau de Yann Barthès ce mardi 26 mai. Le chanteur et leader Nicola Sirkis, a fait de rares confidences sur sa vie, notamment sur les différents regrets qu'il pourrait avoir. "J’en ai plein des regrets et des remords. Je trouve que ça donne une certaine humilité. Moi je n’aime pas trop les gens qui disent : “Moi je n’ai ni regret, ni remord”. Non je pense qu’on a tous fait des co***ries, on a tous fait des bêtises. On a tous pas fait des belles choses ou pas assuré".

un décès lourd de conséquences

Nicola Sirkis, qui a tâclé les artistes qui se défiscalisent, se confie ensuite sur la mort de son frère, Stéphane, ancien membre du groupe, emporté par une hépatite C en 1999. "Les regrets c’est d’avoir perdu mon frère, les remords, aussi, de ne pas l’avoir aidé à se sortir d’un truc. C’est beaucoup de choses, c’est beaucoup de choses… mais la vie est faite de ça, elle n’est pas non plus… elle est cruelle". Et ce décès a eu des conséquences importantes dans sa vie, puisque depuis, il n'a presque plus de nouvelles de son père. Il se confiait en 2017 à ce sujet dans le Parisien : "Je n’ai plus de nouvelles de lui depuis dix ans. On est dans une famille qui a implosé après la mort de mon frère".

Par J.F.