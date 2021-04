Nicola Sirkis : son violent tacle envers Vitaa et Slimane

Nicola Sirkis n'a pas sa langue dans sa poche. En janvier 2019, le chanteur d'Indochine s'en prenait violemment à ses confrères qui se "défiscalisaient". Sur le plateau de "C à Vous", Anne-Elisabeth Lemoine avait souligné le fait que le prix des places pour aller à de leur concert était raisonnable, environ 45 euros, contrairement à d'autres artistes qui font payer des sommes allant parfois jusqu'à plus de cent euros.

"Déjà je trouve que 45 euros c’est super cher, et à partir du moment où on maîtrise les chiffres, on essaye, c’est un long combat. On sait que au-delà c’est pour enrichir, c’est pour des artistes qui se défiscalisent, c’est tout ce que nous on n’aime pas. Moi j’ai pas besoin de plus, du moment que tout le monde est payé. On arrive quand même à faire des supers concerts de trois heures et puis avec beaucoup de projections" avait-il expliqué.

"c'est pas Vitaa et Slimane quoi"

Mais ce jeudi 22 avril, Nicola Sirkis a changé de cible. En effet, il a accordé un entretien à Kiss FM et le chanteur n'a pas été tendre avec Vitaa et Slimane. L'animateur lui a parlé de sa récente reprise avec Christine and the Queens sur son titre "Troisième Sexe". Nicola Sirkis a raconté comment cela s'était passé : "Je ne voyais qu'elle en France pour pouvoir reprendre ce titre avec nous , je suis cette artiste depuis longtemps (...) je l'ai appelée au mois d'avril l'année dernière je lui ai soumis l'idée, j'étais sidéré de savoir qu'elle adorait cette chanson (...) donc c'était l'évidence je lui ai proposé de faire un duo (...) Ça s'est fait, c'était une aventure incroyable; on l'a enregistré au mois de juillet on l'a mixé, on a fait le clip, on a choisi ensemble le réalisateur, on a travaillé beaucoup ensemble. "

Mais dans la suite de son éloge, le chanteur s'est laissé aller : "et puis voilà ça devient quelque chose de complètement inhumain, de magique de rare et cher c'est-à-dire que c'est pas Vitaa et Slimane quoi. C'est quand même beaucoup plus spontané et beaucoup plus ... on va dire... élégant."

