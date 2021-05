Nicolas Ker : Le chanteur rock est mort à 50 ans

C’est une nouvelle figure de la pop française et du rock électronique qui est partie. Ce lundi 17 mai à seulement 50 ans, Nicolas Ker, leader du groupe Poni Hoax, est décédé. Né à Phnom Penh au Cambodge en 1970, le rockeur a sorti quatre albums avec son groupe, et a aussi collaboré ces dernières années avec Arielle Dombasle. C’est le service de presse de son label qui a annoncé la nouvelle à l’AFP. Face à la nouvelle Bernard-Henry Lévy, pour qui Nicolas Ker avait composé des musiques de film, a rapidement réagi sur la Toile : "Grande tristesse à la mort de Nicolas Ker (…) Il était aussi un merveilleux musicien de cinéma".

Arielle Dombasle lui rend hommage

Arielle Dombasle est elle-aussi rapidement sortie de son silence pour un ultime hommage à son ami. Ensemble, ils avaient sorti les deux albums "La Rivière Atlantique" en 2017 puis "Empire" en 2020. Ils avaient également réalisé le film "Alien Crystal Palace" en 2019 : "Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d’or. Chanteur et compositeur du groupe Poni Hoax, il avait écrit mes deux derniers albums, écrit et joué dans mon dernier film Alien Cristal Palace. Il venait de finir la musique du prochain film de Bernard-Henri Lévy, Une autre idée du monde. C’était la figure même du rocker au cœur déchiré, du poète incandescent… Il avait une grâce dionysiaque. Un être rare, fin et beau. Nous le pleurons". Pour le moment, les causes de la mort de Nicolas Ker n’ont pas été révélées.

Grande tristesse à la mort de Nicolas Ker. Et tant d’images: dandysme de des Esseintes; fureur de vivre entre Dean et Gainsbourg; goût du désastre; l’érudition des vrais rockers; présence évanescente sortie d’un film de Jarmusch; il était aussi un merveilleux musicien de cinéma. — Bernard-Henri Lévy (@BHL) May 17, 2021

Par Alexia Felix