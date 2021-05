Nicolas Ker mort : Arielle Dombasle bouleversée lui rend hommage

C’est un grand nom du rock français qui a disparu. Ce lundi 17 mai, les fans de Nicolas Ker ont appris avec stupeur le décès de ce dernier à seulement 50 ans. Et alors que les causes exactes de sa mort n’ont pas encore été révélées, Arielle Dombasle a rapidement réagi à la perte de son ami. Les deux artistes avaient collaboré ensemble à plusieurs reprises, puisqu’ils avaient sorti les deux albums "La Rivière Atlantique" en 2017 puis "Empire" en 2020. Ils avaient également réalisé le film "Alien Crystal Palace" en 2019 : "Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d’or. Chanteur et compositeur du groupe Poni Hoax, il avait écrit mes deux derniers albums, écrit et joué dans mon dernier film Alien Cristal Palace. Il venait de finir la musique du prochain film de Bernard-Henri Lévy, Une autre idée du monde. C’était la figure même du rocker au cœur déchiré, du poète incandescent… Il avait une grâce dionysiaque. Un être rare, fin et beau. Nous le pleurons", a écrit Arielle Dombasle dans un communiqué transmis à l’AFP.

"Nicolas est parti"

Et après ce premier hommage, Arielle Dombasle a repris la parole ce mercredi 19 mai. Tout simplement bouleversée par la mort de Nicolas Ker, Arielle Dombasle est apparue les larmes aux yeux dans une vidéo publiée sur son compte Twitter : "Nicolas Ker died. Nicolas is gone... (Nicolas Ker est mort, Nicolas est parti en français, ndlr). L’ange noir à la fureur de vivre. Le dandy incandescent à la voix d'or, au rire dionysiaque, au cœur déchiré... Nous te pleurerons toujours", a-t-elle écrit en légende. Dans la vidéo, Arielle Dombasle apparaît portant des lunettes de soleil pour cacher son émotion, puis des images d’elle en compagnie de Nicolas Ker se dévoilent. Un ultime hommage pour un ami.

Nicolas Ker died.

Nicolas is gone...

L'ange noir à la fureur de vivre.

Le dandy incandescent à la voix d'or, au rire dionysiaque, au cœur déchiré...

Nous te pleurerons toujours. pic.twitter.com/K0K1RTFotu — Arielle Dombasle (@ArielleDombasle) May 19, 2021

Par Alexia Felix