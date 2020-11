Nicolas Sarkozy : Carla Bruni revient sur leur coup de foudre

Il y a des rencontres que l'on n'oublie pas. Et ce n'est pas Carla Bruni qui dira le contraire. En effet, lors d'un dîner, elle rencontre Nicolas Sarkozy. Et la magie a tout de suite opéré. L'homme politique vient tout juste de se séparer de sa femme Cécilia Attias et vient d'être élu président de la République six mois plus tôt. Il décide d'aller dîner chez un proche, Jacques Séguéla, mais il ne s'attendait pas à ce que cette invitation transforme le reste de sa vie. Et pour cause, il rencontrera ce soir-là Carla Bruni.

Et Carla Bruni a littéralement eu un coup de foudre. Et pour preuve, trois mois après elle disait oui à Nicolas Sarkozy, qui deviendra également le père de sa fille.

"c'est pas fréquent"

La chanteuse a accepté de revenir sur son histoire d'amour dans une interview accordée à Konbini. Elle s'est confiée sur son "meilleur rendez-vous galant". Et évidemment, il s'agit de ce fameux dîner avec Nicolas Sarkozy : "La meilleure date, c'est quand même avec mon mec. Le genre de date qui vous mène tout de suite à se marier, c'est une méga date ! C'est pas fréquent". Elle a ensuite déclaré être "capable de tout" quand elle est amoureuse, "de s'enfuir en courant dans la nuit, on est capable de se transformer, de changer de goût, de changer d'avis sur tout. Je pense qu'on est capable de tout, c'est vraiment déraisonnable".

Et il semblerait que même après 12 ans d'amour, l'alchimie entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy est encore bien présente : "Je dis 'je t'aime' très fréquemment. À mon mec, mais aussi aux enfants. Hier, je l'ai même dit à mon chat. Je sais, ce n'est pas très orthodoxe, tout ça”.

Par J.F.