Nicolas Sarkozy : Carla Bruni se confie sur son étonnante facette

De retour avec un nouvel album "Quelque chose" attendu le 9 octobre prochain, Carla Bruni y évoque des sujets intimes comme le départ du nid familial de son fils Aurélien et son couple avec Nicolas Sarkozy. Premier à écouter les chansons de son épouse, l'ancien président de la République peut parfois avoir d’étonnantes réactions. En découvrant le titre "Les Séparés" écrit lorsqu'il était parti quelques jours, il avait alors lâché : "On dirait que je suis mort dans cette chanson. Mais tu dramatises, je t’ai appelée quatre fois par jour !", a rapporté Carla Bruni dans les colonnes de Madame Figaro. "Est-ce parce que je suis de plus en plus sensible, est-ce là mon goût du romanesque ou mon goût italien du drame ? J’ai écrit comme s’il était parti depuis des mois !", a confié la chanteuse sur ce titre.

Carla Bruni se confie sur la personnalité de Nicolas Sarkozy

Invitée dans "C à vous" ce jeudi 8 octobre, Carla Bruni est revenue sur cette chanson "dramatisée". "Moralité, il faut dramatiser. (...) Mon homme me manquait, donc j'ai commencé par écrire 'comment vont faire les séparés lorsque leurs jours seront comptés', je sais pas pourquoi j'ai écrit ça mais parfois un phrase qui sonne bien, elle n'a pas besoin d'avoir tout le sens du monde", a-t-elle confié. Alors qu'elle partage toujours ses idées à Nicolas Sarkozy, la chanteuse a assuré : "Pour la musique, il est bonne pâte, pour tout". Avant d'évoquer une facette de la personnalité de l'homme politique : "C'est curieux parce que les hommes de pouvoir d’habitude, ont toujours quelque chose d'un peu liberticide. Et lui, c'est le contraire. C'est un homme qui laisse l'autre faire, qui n'a jamais surveillé personne, ni ses proches, ses collaborateurs. Les gens l’imaginent comme quelqu’un qui voudrait contrôler les autres, en vérité, il pose sa confiance dans les gens !". "C'est ça que j'aime par rapport à la musique. Ce n'est pas son monde, pas sa vie, mais il me donne sa confiance et il ne connaît pas la censure ou le commentaire négatif, c'est quelqu'un qui ne fait que de donner de la force", a confié Carla Bruni.

Par Marie Merlet