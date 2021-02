Nicoletta : cette expérience de mort imminente qu'elle a vécue après la mort de sa mère (Exclu vidéo)

Le 3 décembre dernier, Nicoletta était l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un échange pendant lequel l'artiste de 76 ans était revenue sur ses plus grands succès, notamment avec son titre "Mamy Blues", sorti en 1971. Une chanson qui a été adaptée par Ray Charles. Invitée du "Débrief de Non Stop" lundi 15 février, la chanteuse est revenue sur sa rencontre avec le célèbre chanteur. C'était à la fin des années 60, au Canada.

"On avait les mêmes agents (...) qui ne faisaient venir que des artistes étrangers. Donc j'étais la petite Française et il y avait Ray Charles qui était à l'affiche du Palais des Congrès de Montréal pendant trois semaines. J'adore Ray Charles, je voulais le voir (...) J'ai pu le faire. Il m'a reçu dans sa loge (...) On a dîné avec lui dans le quartier chinois de Montréal. Au dessert, il m'a demandé que je lui donne mon adresse, mon téléphone, et surtout mon album", a-t-elle raconté.

Huit de jours de coma...

Dans ce même entretien, Nicoletta a évoqué l'élaboration de son nouveau livre "Soul Sister" qui retrace ses 50 ans de carrière. Un projet dans lequel elle raconte, entre autres, son expérience de mort imminente survenue après le décès de sa mère. Quand elle a appris sa disparition par télégramme, la chanteuse a eu un "très gros" choc. Le lendemain de son enterrement, elle a fait une tentative de suicide "pour la rejoindre", a-t-elle précisé dans "Le Débrief de Non Stop". Elle est restée huit jours dans le coma. C'est à ce moment-là qu'elle a vécu son expérience de mort imminente.

"On se retrouve en haut de la pièce où nous sommes, on flotte (...) et on voit des gens rentrés dans une chambre d'hôpital. Il me manipule, je suis sur un chariot (...) On me met dans le lit, on me met des tubes de partout. On m'entube (...) et je réintègre mon corps et ça, on ne peut pas l'oublier, parce qu'avant de réintégrer le corps, on se retrouve dans un grand tunnel, avec une lumière particulière, et on ne peut pas oublier. Pendant des années, je n'en ai pas parlé parce qu'on ne disait pas ça, on en parlait pas", a-t-elle conclu.

Par Non Stop People TV