Nicoletta : Son avis différent sur la fermeture des salles de spectacle (Exclu vidéo)

Mickael Dos Santos a reçu Nicoletta dans son émission "Le Débrief de Non Stop" diffusée sur Non Stop People. La chanteuse de 76 ans fait l'actualité avec la sortie de son livre "Soul Sister" dans lequel elle retrace ses 50 ans de carrière. Face à l'animateur, elle a accepté de revenir sur cette expérience de mort imminente qu'elle a vécue après la mort de sa maman. Au lendemain de son enterrement, elle a fait une tentative de suicide qui l'a plongée dans le coma pendant huit jours. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à "flotter".

"On se retrouve en haut de la pièce où nous sommes, on flotte (...) et on voit des gens rentrés dans une chambre d'hôpital. Il me manipule, je suis sur un chariot (...) On me met dans le lit, on me met des tubes de partout. On m'entube (...) et je réintègre mon corps et ça, on ne peut pas l'oublier, parce qu'avant de réintégrer le corps, on se retrouve dans un grand tunnel, avec une lumière particulière, et on ne peut pas oublier. Pendant des années, je n'en ai pas parlé parce qu'on ne disait pas ça, on en parlait pas", a-t-elle expliqué.

"Les artistes doivent être patients"

Dans ce même entretien, Nicoletta a réagi à la fermeture des salles de spectacle décidée par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. "J'espère que cette maudite pandémie va un peu s'enfuir parce qu'on en a assez. Les artistes, on est très brimés, on est malheureux. On ne peut pas travailler, on ne peut pas être sur scène (...) On aime cette vie-là, c'est une vie de saltimbanques. Il est difficile de s'en passer (...) Mais je suis patiente, je comprends. Je ne pense pas que ce soit bien malin de faire venir le public en ce moment, surtout avec les variants. Surtout qu'on ne peut pas être vacciné complètement (...) Je pense que les artistes doivent être patients", a-t-elle confié.

Le vaccin lui a été proposé. "J'ai reçu la lettre de la Sécurité sociale (...) j'attends le vaccin", a-t-elle dit. Une vaccination qui ne lui fait pas peur. "J'ai fait beaucoup l'Afrique, et quand je chante là-bas, il faut se faire vacciner contre certaines maladies (...) On l'a fait, sinon on ne rentrait pas dans le pays", a-t-elle précisé.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV