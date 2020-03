Nilusi (Kids United) "parano" à cause d’un pervers, elle raconte (exclu vidéo)

Nilusi s’est fait connaître comme membre du groupe Kids United. De ses 15 à 18 ans, elle a fait le bonheur des enfants avec des tubes comme "Sur les murs". Une célébrité qui peut avoir des lourdes conséquences. En mai 2019, elle révélait dans "Touche pas à mon poste" avoir été victime d’un pervers. La jeune artiste racontait ainsi avoir été suivie "par un vieux monsieur" qui savait "exactement où elle allait". Dans "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, Nilusi est revenue sur cet épisode qui fait froid dans le dos. "C’était au début des Kids et pendant l’école. Par exemple j’allais au lycée et il m’envoyait un message sur Twitter ou Instagram en me disant qu’il me voyait dans la boulangerie. Donc je suis devenue extrêmement parano et c’est quelque chose dont je n’ai même pas parlé à mes parents à l’époque parce qu’ils avaient encore plus peur", raconte-t-elle.

Elle n’était encore qu’une adolescente

"J’avais 15-16 ans. (…) J’ai réalisé il y a quelques jours que cette personne me suivait toujours et qu’il avait liké certains posts. Mais le fait est qu’il y en a tellement", ajoute la jeune femme qui vient de fêter ses 20 ans. "C’est très grave et aujourd’hui si des jeunes vivent ce genre de situation, je leur dirai de directement prendre des mesures. Moi je n’ai pas eu ce recul-là car j’avais peur que mes parents aient encore plus peur", explique Nilusi. "Mais il faut sortir de cette mentalité-là", ajoute-t-elle en se montrant rassurante sur l’issue de cette situation. "Ca n’a jamais été plus loin et tant mieux", conclut-elle. Nilusi sera bientôt à retrouver sur TF1 dans la nouvelle saison de Profilage.

Par Ambre L