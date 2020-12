NMA 2020 : Louane se dévoile avec son compagnon Florian Rossi

Depuis plusieurs années, Louane file le parfait amour avec son compagnon et père de sa fille Florian Rossi. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse française a fait des confidences en octobre dernier : "Je me suis longtemps cachée cet amour avant de le vivre. Quand il a éclaté, ça a été très fort". Déjà auprès de Paris Match, Louane avait raconté : "J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant […] Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu’il me réponde ‘stop’. Sauf qu’il ne m’a pas dit ‘stop". Et dans Ouest-France, Louane avait révélé : "À chaque dispute, ce qui arrive dans un couple, pour moi c’est la fin du monde. Je suis une drama queen. Dans ma vie, je n’ai jamais réussi à avoir de la mesure. J’ai toujours vécu des choses excessives. La musique m’a bien sauvée".

Tendres moments pour les amoureux

Si le couple n’a pas l’habitude de se dévoiler sur les tapis rouges et les réseaux sociaux, Louane et Florian Rossi ont fait une exception pour la cérémonie des NRJ Music Awards 2020 ce samedi 5 décembre. Nommée dans trois catégorie cette année, Louane a donc fait le déplacement avec son compagnon. Devant les photographes, les deux amoureux ont affiché leur complicité très touchante. Et sur Instagram, Louane a dévoilé des clichés des coulisses des NMA 2020, sur lesquels elle regarde tendrement son compagnon. Les téléspectateurs ont également eu droit à une prestation émouvante sur scène lorsque Louane a interprété son titre "Donne moi ton coeur" tandis que Florian Rossi l’a accompagnée au piano. Même si Louane n’a pas remporté cette année de trophée, la chanteuse a pu se consoler grâce à la présence de son compagnon.

Par Alexia Felix