NMA 2020 : Squeezie révélation de l’année, il réagit à sa victoire surprise

Premier Youtubeur de France, Squeezie a décidé de se lancer officiellement dans la musique en 2020 en sortant son tout premier album "Oxyz". Et rapidement, cet opus a cartonné. Auprès de 20 Minutes, le youtubeur s’était confié sur sa nouvelle carrière : "Tu as plus de responsabilités. Le seul truc que je me dis, c'est que si je n'ai pas fait gaffe à un truc, les conséquences sont énervées parce que je touche beaucoup de gens et il faut que je fasse attention. C'est le seul truc qui change, sinon le reste c'est la même chose (...) On ne conçoit pas que quelqu'un fasse plusieurs choses dans différents milieux artistiques. C'est un réflexe humain, je ne peux pas tirer sur les gens alors que j'ai moi-même ce réflexe-là. D'un autre côté, je pense qu'on est à une époque où les gens font de plus en plus ce qu'ils veulent, ont de plus en plus de liberté, et je pense qu'il y aura une vraie transition à ce niveau-là".

"Quel braquage"

C’est donc tout naturellement que Squeezie a été nommé aux NRJ Music Awards 2020 dans la catégorie "Révélation francophone de l’année", face à Soolking, Alliel, Wedjene et Hatik. Et contre toute attente, c’est Squeezie qui a remporté le prix tant convoité. Très surpris par cette victoire, le youtubeur a réagi au micro de NRJ : "Je suis un peu choqué, c’est très récent pour moi la musique donc c’est pour ça que j’ai... je crois que j’ai fait la tête sans faire attention sur scène mais j’étais très heureux, je suis très surpris. Mais je suis très content, merci à ceux qui ont voté, ceux qui me soutiennent. C’est une grande surprise, je suis vraiment content. Que les gens m’aient suivi si tôt dans ce délire là je suis flatté de fou, donc merci à tous ceux qui ont voté". Sur Instagram, Squeezie a également réagi avec humour : "J’y crois pas, quel braquage".

Par Alexia Felix