Nolwenn Leroy : ses tendres confidences sur son fils Marin

Depuis sa victoire lors de la deuxième saison de la Star Academy, Nolwenn Leroy connaît une belle carrière. La ravissante chanteuse n'en oublie pas ses origines bretonnes et a même signé un véritable succès en 2010 avec son album intitulé "Bretonne" qui revisite le répertoire de sa région. Si le succès est au rendez-vous, la jeune femme est également heureuse en amour. En couple avec l'ancien tennisman Arnaud Clément, ils ont eu un fils en juillet 2017. D'habitude très discrète sur sa vie privée, elle a évoqué la naissance de Marin au micro de RFM dimanche 8 mars face à Bernard Montiel. Une naissance qui l'a contrainte d'annuler sa participation au spectacle des Enfoirés à l'époque.

"Un sacré personnage !"

Bernard Montiel revient sur les engagements de la chanteuse, outre la Fondation de l'Abbé Pierre dont elle est la marraine, "il y avait Les Enfoirés, que tu as démarré en 2006. Deux absences en 2015 et 2018". Et la jeune maman s'explique, "J'étais en tournée et puis, j'avais mon petit garçon, Marin, qui venait juste d'arriver donc j'ai pris un peu de temps pour lui. C'était compliqué". L'animateur revient sur le fils de Nolwenn Leroy et Arnaud Clément et estime qu'il "doit être beau ce gosse". La réponse de la maman ne se fait pas attendre. "Il est pas mal ouais ouais… C'est un sacré personnage !" s'amuse-t-elle. Si Bernard Montiel tente de savoir si le petit Marin fera du tennis ou du chant, Nolwenn Leroy ne veut pas lui mettre de pression… "Sincèrement, je crois que je lui laisserai faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime lui, pas ses parents. C'est ça le plus important!"

Par Non Stop People TV