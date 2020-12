NRJ Music Awards 2020 : Découvrez le palmarès complet

L’édition 2020 des NRJ Music Awards a finalement eu lieu ce samedi 5 décembre. Mais face à la crise sanitaire qui touche la France, l’événement cette année a été assez particulier. Ainsi, la cérémonie n’a pas eu lieu en direct au Palais des festivals et des Congrès de Cannes, mais à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et sans public. Malgré tout, de nombreux invités ont accepté de se rendre à l’événement. Ainsi, David Guetta, Indochine, Louane, Amel Bent ou encore Slimane et Vitaa, M Pokora, Grand Corps Malade et Camille Lellouche se sont déplacés pour assister à la remise de prix. Concernant les stars internationales, Dua Lipa, Sia, Angèle et les Black Eyed Pas ont fait leur performance depuis leur pays d’origine.

Des surprises à la remise des prix

Compte tenu des interdictions liées à la pandémie de coronavirus, les téléspectateurs n’ont pas eu droit à une cérémonie en direct puisqu’elle a été enregistrée sur quatre jours : "C'est probablement le décor le plus cher qu'on ait jamais eu. Ce n'est vraiment pas une émission dégradée. Les cérémonies étrangères ont fait le choix de prestations clipées, sans unité de lieu. Nous, on préfère la réalité à la réalité augmentée. Nous aurons cinquante-six artistes en comptant ceux qui remettront les prix. Tous les Français nommés ont joué le jeu, sauf Aya Nakamura. La prestation de Gims, qui ouvrira la soirée sur la terrasse de la Seine Musicale, est bluffante !", avait expliqué le coordinateur des NRJ Music Awards au Parisien. Malgré ces changements, la cérémonie a réservé des surprises au niveau des prix.

Le palmarès complet :



Duo francophone de l'année : Vitaa et Slimane

Artiste masculin francophone de l'année : Dadju

Groupe/duo international de l'année : BTS

DJ de l'année : DJ Snake

Artiste féminine francophone de l'année : Aya Nakamura

Chanson francophone de l'année : Vitaa et Slimane avec Avant toi

Artiste féminine internationale de l'année : Dua Lipa

Artiste masculin international de l'année : The Weeknd

Collaboration francophone de l'année : Soolking feat. Dadju avec Melegim

Chanson internationale de l'année : Jerusalema - Master KG

Révélation internationale de l'année : Doja Cat

Clip de l'année : Vitaa et Slimane - Ca ira

Révélation francophone de l'année : Squeezie

Performance de la soirée : Matt Pokora

Par Alexia Felix