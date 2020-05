Ophélie Winter : oubliées les galères, elle semble aller beaucoup mieux

L’interprète de "Dieu m’a donné la foi" a connu le succès et était sous le feu des projecteurs dans les années 90. Mannequin, chanteuse, actrice, animatrice…Ophélie Winter touche à tout et cela semble lui réussir. Oui mais, depuis plusieurs années sa carrière n’est plus ce qu’elle était. Les téléspectateurs l'ont retrouvée en 2014 dans l’émission "Danse avec les stars" au côté du danseur Christophe Licata. Elle termine dixième et ne dit ne pas garder un bon souvenir de son passage dans le programme. En 2017, Ophélie Winter fait une apparition dans un prime de la série "Scènes de Ménages" sur M6. Depuis, des rumeurs pas toujours très positives entourent l’ancienne starlette. Si elle a essayé de réclamer des dommages et intérêts à la presse people, Ophélie Winter semble aller mieux aujourd’hui.

Une publication qui rassure ses fans

En septembre 2019, le magazine Public révélait qu’Ophélie Winter serait à la rue après un retour de Dubaï et une séparation avec son compagnon de l’époque. Une rumeur jamais confirmée par la principale intéressée. Les rumeurs disaient également que la femme de 46 ans était contrainte de dormir dans sa voiture dans les rues de la capitale. Une situation précaire qui inquiétait ses fans. Heureusement, Ophélie Winter est sorti du silence en février dernier. Sans infirmer ou confirmer les rumeurs, elle remerciait simplement ceux qui l’ont soutenue. Des propos qui vont dans le sens de son dernier post Instagram. Samedi 23 mai, elle a posté une photo d’elle sur son compte Instagram, lunettes de soleil sur le nez, sourire aux lèvres au bord de la mer... Bref, elle semble être en pleine forme. En légende Ophélie Winter écrit d'ailleurs : "Simplement le plaisir de pouvoir ressortir et marcher sur la plage. Excellent weekend à tous". Ses fans semblent ravis d’avoir de ses nouvelles en commentaires.

Par Non Stop People TV