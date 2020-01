Ophélie Winter réfugiée à l'étranger : la somme folle qu’elle réclame à la presse

Des rumeurs qui valent de l'or. Après avoir été la cible de nombreux médias qui lui ont fait vivre un enfer, Ophélie Winter a pris une décision radicale. Elle a déposé plus de trente actions contre la presse people sur le bureau de la présidente du tribunal judiciaire de Paris. Au cumulé, l'interprète de "Dieu m'a donné la foi", réclamerait plus d'un million d'euros de dommages et intérêts. L'une des avocates de la plaignante, Alexia Alfonsi, a notamment précisé : "L’automne dernier, en trois mois, Ophélie Winter a fait l’objet d’une douzaine de couvertures de magazines, d’une centaine d’articles, de 5 000 photos publiées et poursuivies.". Après cela, Ophélie Winter, qui était protégée par un garde du corps après sa crise de panique en novembre dernier, a même été contrainte de se réfugier à l'étranger...

Réponse le 18 mars

Une autre avocate d'Ophélie Winter, Carine Piccio a quant à elle apporté des détails douloureux sur ce qu'a vécu sa cliente : "Elle vit sous les projecteurs depuis qu’elle a 17 ans. Ce qui s’est passé l’a privée avec une violence rare de toute forme d’intimité. Je suis habituée à défendre la vie privée de célébrités, mais je ne crois pas avoir vu un tel acharnement depuis la mort de la princesse Diana. Ophélie Winter a été traquée des semaines entières par des paparazzi, obligée de se cacher, confrontée à des sujets extrêmement douloureux. Elle était dans un état de stress épouvantable, contrainte de partir se réfugier à l’étranger pour être tranquille et échapper à la surveillance des photographes.". En tout cas, Ophélie Winter, qui remonte la pente, devrait prochainement revenir de son plein gré sous le feu des projecteurs puisqu'elle a reçu plusieurs offres de chaînes pour apparaître dans des émissions. Les premières audiences de son procès sont prévues le 18 mars prochain et l'ex chanteuse et mannequin peut pour le moment espérer toucher 200 000 euros. Affaire à suivre.

Par Solène Sab