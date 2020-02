Ophélie Winter sort du silence après sa période douloureuse

Ophélie Winter sort du silence. Durant plusieurs mois à l'automne dernier, de nombreux médias avaient fait état d'une situation inquiétante concernant la chanteuse. Une période douloureuse qui a poussé Ophélie Winter a quitté la France pour retrouver de la tranquillité. Alors qu'elle a intenté plus de trente actions en justice contre la presse people et réclame pas moins d'un million d'euros de dommages et intérêts, Ophélie Winter a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux ce samedi 1 février. Restée dans l'ombre pendant "plusieurs mois d'introspection personnelle", elle a accusé l'intrusion des tabloïds dans sa vie privée.

Ophélie Winter "surveillée, traquée, suivie"

"Je n'ai pas droit à la moindre intimité et mon image est celle que la presse people décide de donner de moi, en me privant du moindre contrôle dessus", a-t-elle déploré sur le traitement qu'elle a vécu. Ophélie Winter raconte avoir "dû supporter que l'on dise tout et n'importe quoi à [son] sujet". Pendant plusieurs semaines, elle déplore avoir été "surveillée, traquée, suivie et paparazziée". Face aux nombreuses couvertures médiatiques sur sa situation, la chanteuse a vu ses "faits, gestes et réactions, disséqués, interprétés et détournés de ce qu'ils étaient vraiment". Devant ce "déchaînement", elle a "choisi le silence". "J'ai refusé de commenter le torrent de boue dans lequel j'ai nagé avec tant de peine et ce n'est pas d'avoir essayé d'éteindre l'incendie par quelques mots au début de ce déferlement qui m'a épargné la violence et les ravages dont j'ai été victime ensuite", a-t-elle expliqué. En remerciant ceux qui l'ont soutenue, Ophélie Winter souhaite tourner la page et se sent aujourd'hui "plus forte".

Par Marie Merlet