OrelSan : le rappeur annonce son mariage avec sa compagne Ahelya

Très présent médiatiquement, OrelSan se montre plus discret sur sa vie privée. Le rappeur est en couple depuis 10 ans maintenant avec Ahelya et les amoureux ont décidé d'officialiser leur union par un mariage ! Ce sont nos confrères de Ouest France qui rapportent l'information. En effet, la cérémonie aurait dû avoir lieu il y a quelques mois, mais avec la crise sanitaire du coronavirus, il a été reporté. Le quotidien ne précise aucune date, mais il aura bien lieu "dans les prochains jours". "Les bans ont été publiés à compter du 24 juillet 2020, et comme le stipule la loi, la cérémonie doit avoir lieu à partir de 10 jours suivant cet affichage officiel".



Un bel avenir pour ce couple qui s'est rencontré sur MSN il y a plusieurs années maintenant. Dans un entretien accordé au Parisien en juillet 2018, OrelSan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, s'était tendrement confié sur son couple.

le rappeur n'est plus un coeur à prendre

"Ça fait huit ans que l'on est ensemble. Mais on s'est rencontrés sur MSN bien avant, à l'époque de mon premier album. On n'est pas sorti ensemble tout de suite. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Elle est assez calme, on vient du même coin, je suis content de rentrer à la maison, pour retrouver quelqu'un avec qui je suis bien".

Un couple mis malgré lui en lumière. Alors qu'il souhaitait protéger sa belle, le rappeur encensé par un célèbre acteur a été photographié et publié en première page d'un magazine, ce qu'il n'avait pas du tout apprécié à l'époque. "J'ai toujours fait en sorte de préserver ma vie privée. Là, ils nous ont pris en photo un dimanche matin et ont fait des recherches sur ma copine pour trouver son nom. Quand on a découvert ça, on a hurlé 'quoi ?', mais après je me console en me disant que ça aurait pu être plus bizarre. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est comme ça" confiait-il au Matin.

