Orelsan : les politiques français ont-ils tenté d'interdire ses concerts ?

Orelsan est un rappeur qui fait énormément parler. Et ce n'est pas The Vivi qui dira le contraire. Et pour cause, le candidat de The Voice avait décidé d'interpréter lors des auditions à l'aveugle le titre "Suicide Social". Et ce dernier avait vivement fait réagir. Certains avaient salué le fait d'avoir ce genre de prestation sur la première chaîne de France et à une heure de grande écoute, mais d'autres n'avaient pas du tout apprécié. En effet, les paroles parfois dures d'Orelsan avaient choqué quelques téléspectateurs. Suite à cela, ces derniers avaient décidé de fouiller dans le compte Twitter du jeune homme et avaient retrouvé quelques tweets racistes et homophobes. Face à l'ampleur de la polémique, TF1 avait décidé d'évincer le candidat du programme.

"J'ai refusé de m'incliner et il m'a menacé de me priver de mes subventions"

Mais si aujourd'hui Orelsan fait parler de lui, c'est pour une toute autre raison. Ce jeudi 22 avril, la biographie écrite par Alain Wodrascka "Orelsan, le Rimbaud du rap" vient de sortir en librairie. Et dans cette dernière, les fans du rappeur apprennent beaucoup de choses et des choses parfois étonnantes, notamment avec le témoignage de Daniel Colling, le fondateur du festival "Le Printemps de Bourges". Il a dévoilé que certaines personnalités politiques avaient tenté d'interdire les représentations d'Orelsan en 2009. "François Bonneau (Ndlr : le président de la région Centre) m'a demandé de déprogrammer un artiste 'peu recommandable, qui tient des propos inadmissibles'. J'ai refusé de m'incliner et il m'a menacé de me priver de mes subventions, qui s'élevaient quand même à 300 000 euros. Ce à quoi je lui ai répondu : 'Subventions ou pas, tu touches un point essentiel pour le Printemps car, pour nous, l'artiste, les choix musicaux priment avant tout !'" assure-t-il.

Par J.F.