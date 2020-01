Ozzy Osbourne atteint de la maladie de Parkinson : pourquoi il officialise son état

En juillet 2014, Ozzy Osbourne avait accordé un entretien au Daily Mirror dans lequel il avait évoqué ses problèmes d'addiction. "Chaque fois que je prenais de la drogue, je pensais mourir. J'ai fait une overdose volontaire en 1981 en prenant une quantité de pilules", disait-il. Sobre depuis un an et demi au moment de l'interview, le chanteur de heavy metal avait reconnu avoir mis sa vie en danger au début de sa carrière.

D'ailleurs, il avait évoqué la mort sans tabou, parlant même de ce qu'il souhaiterait si, un jour, il était atteint d'une maladie incurable. "Si je ne peux pas vaquer à mes occupations quotidiennes, j'ai dit à Sharon (NDLR, sa femme) qu'il serait mieux de me débrancher", disait-il. Dans la foulée, il avait évoqué son histoire d'amour avec Sharon Osbourne. "Elle m'a appris les bonnes manières. J'essaie d'être un 'gentleman' en lui offrant des fleurs. Je lui dis que je l'aime tous les jours", poursuivait-il.

Mardi 21 janvier 2020, l'émission "Good Morning America" diffusée sur ABC a pris des nouvelles d'Ozzy Osbourne lors d'un entretien diffusé à la télévision. Au côté de sa femme Sharon Osbourne, le chanteur de 71 ans a annoncé qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. "Je ne peux plus garder ça pour moi. C'est comme si je manquais d'excuses. Ça a été très difficile pour nous tous. Désormais, je me sens mieux depuis que j'ai reconnu que j'avais un cas de Parkinson", a-t-il dit. "Ce n'est pas du tout une condamnation à mort, mais ça affecte certains nerfs, avec de bons jours et des mauvais", a continué sa femme.

Dans ce même entretien, Ozzy Osbourne a fait savoir qu'il comptait se rendre en Suisse en avril prochain dans le but de rencontrer des spécialistes. "Nous irons n'importe où nous pourrons trouver des solutions", a continué Sharon. Une nouvelle qui devrait en quelque sorte rassurer les fans du chanteur qui s'inquiétaient depuis plusieurs années de voir leur idole être prise de tremblements.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY