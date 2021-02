Pascal Obispo : ce geste qu'il a fait par amitié pour Florent Pagny

C'est un titre désormais culte. Il y a quelques années maintenant, Florent Pagny sortait son titre "Ma liberté de penser". Ce dernier faisait écho aux nombreux problèmes qu'il a eu avec le fisc français suite à des accusations de fraude fiscale. Après quelques soucis d'argent, sa maison de disque lui prête la modique somme de 1,5 millions d'euros, il aurait alors maquillé cette avance en prêt pour ne pas qu'elle soit imposable. Florent Pagny se retrouve à devoir rembourser 2 millions d'euros et entame alors une procédure judiciaire qui n'ira pas en sa faveur. Le chanteur décide alors de demander de l'aide à son ami, Pascal Obispo.

"tu vas les racheter tous"

Au micro de 50min Inside, le chanteur et ancien coach de The Voice raconte : "Un jour Florent m'appelle et me dit : 'écoute Pascal, j'ai un problème et j'ai une question à te poser. Tu me réponds oui ou non'. Il me dit : 'écoute, les huissiers sont venus aujourd'hui et donc je n'ai plus de meubles chez moi. Je ne peux plus vivre chez moi. Je suis là en France avec ma famille. Il faut que tu m'aides à récupérer mes meubles".

Pascal Obispo poursuit ensuite : "Il y a une vente aux enchères. Il faut que tu arrives avec ton carnet de chèques. Je vais te donner la liste de toutes les pièces et puis tu vas les racheter tous. On était au téléphone tous les deux et il avait la liste." Une histoire assez rocambolesque qui a donné l'idée à Pascal Obispo de composer "Ma liberté de penser" qui est devenu un titre culte, "à l'époque le pari de cette chanson était risqué, c'était soit ça passe, soit ça casse" a avoué l'interprète de Tomber pour elle.

Par J.F.