Pascal Obispo s'affranchit de l'industrie musicale avec son application

Pascal Obispo se lance dans un ambitieux projet. Désireux de "liberté", le chanteur qui fête ses 56 ans ce vendredi 8 janvier, a décidé de s'affranchir du système de l'industrie musicale. Pour sortir ses morceaux quand il le souhaite et partager sa musique directement auprès de ses fans, Pascal Obispo a lancé son application "Obispo All Access", disponible sur l'App Store et Google Play. Avec cette plateforme inédite, le chanteur propose tous ses albums, ses clips, mais aussi des karaokés sur ses tubes, des making-of, des lives inédits, des interviews et de multiples contenus originaux qui seront disponibles chaque vendredi. "Tu as plein de choses : tu as tous les albums qui seront gratuits au début, et puis après tu as les nouveaux que j’ai faits ou produits", a expliqué Pascal Obispo à BFMTV.

Pascal Obispo retrouve sa "liberté"

Avec cette application gratuite et payante, Pascal Obispo va proposer des contenus très variés comme "une émission où on va se rencontrer avec des artistes, qui s’appelle Parlons-nous, il y aura des films pour la méditation avec des images très zen", a-t-il détaillé à BFMTV. Autant d'envies artistiques qu'il n'arrivait pas à concrétiser avec les maisons de disques. "J’étais un peu frustré de savoir que dans dix ans, je n’aurai peut-être fait que deux ou trois albums. On nous dit 'Un album c'est tous les deux ans, et ensuite il faut faire respirer un petit peu pour pouvoir revenir ensuite'. Avec l’âge qui avançait je ne trouvais pas ça suffisant, par rapport à toutes les envies musicales que j’ai", a confié le chanteur qui a financé son projet avec l'intégralité des recettes de sa dernière tournée.

Par Marie Merlet