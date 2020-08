Pascal Obispo torse nu sur Instagram : ses fans surpris !

C’est chez lui, au Cap Ferret, que Pascal Obispo a décidé de profiter de son été avec sa femme Julie Hantson. Le coach de "The Voice" est marié au mannequin depuis bientôt cinq ans. En effet, c’est le 19 septembre 2015, que les deux amoureux se sont unis au Cap-Ferret. Un lieu que Pascal Obispo apprécie tout particulièrement. "Depuis 1970, j'y passe tous mes étés. C'est ici que j'ai appris à nager et que j'ai fait mes premiers radio-crochets, au Club Mickey. Je chantais du Claude François. Mon oncle et ma tante possédaient une maison au Petit-Piquey. J'y retrouvais mes cousins", se remémorait-il dans les colonnes du "Journal du dimanche" en 2017. Dans sa maison secondaire située en Gironde, le chanteur a même installé un studio d’enregistrement ! Idéal pour Pascal Obispo qui y compose la plupart de ses chansons. "J’aime de plus en plus travailler ici", confiait-il encore.

Raphaël Mezrahi : "Je suis bluffé"

Entre deux chansons, Pascal Obispo se ressource. Après un début d’année bouleversé par le décès de son ami Christophe, Pascal Obispo a besoin de souffler. Quoi de mieux qu’une sortie entre copains, puis une balade au bord de la mer avec son épouse Julie, pour décompresser. Ce mardi 11 août 2020, c’est dans un lac que Pascal Obispo a décidé de passer la journée. D’ailleurs, le chanteur n’a pas manqué d’affoler la Toile en postant sur Instagram un cliché de lui torse nu. De quoi ravir ses fans, surpris par le physique du chanteur. "Wowwww ... rappelle-moi quel âge tu as ??", "Waouh quelle belle photo", "Pascal.....franchement très très beau......le bonheur ça rajeunit....merci à Julie", peut-on lire dans les commentaires. Même Raphaël Mezrahi, taquin, a pris le temps de commenter le cliché de Pascal Obispo : "Jamais j’oserais !! Mon héros ! Je suis bluffé ! Ha ha!".

Par Matilde A.