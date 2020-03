Pascal Praud menacé de mort par Nekfeu et Sneazzy, il sort du silence

Il y a quelques jours, vendredi 6 mars, Sneazzy a dévoilé son nouveau titre "Zéro Détail" en featuring avec Nekfeu. Mais ce titre, déjà visionné près de 500 000 fois, fait polémique. Et pour cause, les paroles sont pour le moins virulentes.

Les deux rappeurs menacent de mort le journaliste Pascal Praud qui s'en est récemment pris à TF1 et qui officie notamment sur CNews depuis plusieurs années maintenant. "Les journalistes salissent l'Islam. Sont amateurs comme Pascal Praud. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche", ce à quoi Nekfeu répond "sal***", à l'évocation du nom du journaliste.

Ces mots, très durs, ne sont pas passés auprès des internautes, et notamment des gens de la profession. Ces derniers sont très nombreux à réagir sur Twitter. C'est le cas notamment d'Eric Naulleau, chroniqueur dans Balance Ton Post! qui a apporté son soutien en premier au journaliste : "Il va sans dire, mais sans doute mieux en le disant, que j'apporte tout mon soutien et renouvelle mon amitié à Pascal Praud qui, selon les sinistres Nefkeu et Sneazzy, mériterait de recevoir "une balle dans le cervelet". Il revient à tous de faire obstacle à la barbarie".

Le soutien de ses confrères

Quelques minutes après, c'est Pierre Ménès qui venait lui apporter son soutien : "Tout mon soutien à Pascal Praud. Cette société part en cacahuètes".

Gilles Verdez, chroniqueur dans l'émission Touche Pas à Mon Poste s'est lui aussi exprimé sur le sujet : "Je connais Pascal Praud depuis très longtemps. Journaliste de talent, ouvert au débat, curieux. On a souvent des désaccords idéologiques mais aujourd'hui ils s'effacent : cher Pascal, tu es mon ami et plus que jamais je suis avec toi".

Face à cette vague de soutien, le principal intéressé s'est confié sur Twitter : "Merci à toutes et à tous pour vos mots, pour vos messages et pour votre soutien".

Quelques heures après, il postait un nouveau message en réponse à Anne-Christine Lang qui publiait : "Il paraît que soutenir Pascal Praud c'est de droite. Surtout en période électorale…ça en dit long sur la décomposition d'une partie de la gauche…Ma gauche à moi soutient tous les journalistes menacés de se prendre une balle dans la tête. Question de principe". Ce à quoi il a répondu : "Je n'ai pas RT un seul message de soutien. Je fais une exception avec celui-là. Merci chère Anne-Christine Lang".

Nekfeu qui soutient les gilets jaunes, et Sneazzy n'ont pas encore réagi à la polémique.

Par J.F.