Patrick Bruel atteint du coronavirus, il raconte cette épreuve

De nombreuses personnalités publiques ont été touchées par le covid-19, virus venu de Chine qui a fait de nombreux morts dans le monde entier. Jeudi 2 avril, c’est le chanteur Patrick Bruel qui a révélé avoir été atteint. Invité par téléphone sur la radio France Info, il a raconté cette épreuve. "J’ai senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ. Les choses ont un peu évolué à un moment donné" reconnaît l’artiste. Puis il salue l’aide médicale dans cette période : "J’ai tout fait pour me soigner, pour me protéger, pour avancer sans paniquer. Avec l’aide des médecins, au téléphone, j’ai pu régler la chose. Mais ce n’est vraiment pas une mince affaire. J’en suis au vingtième jour, mais j’ai vraiment passé un sale moment".

"On ne sort pas indemne d’une telle histoire"

Une période délicate pour Patrick Bruel qui confie, "J’ai eu un peu peur à un moment donné mais ça va". Il révèle qu’il a fait le choix de se confiner seul pour ne pas contaminer ses enfants, "Mes enfants sont descendus dans le sud dans ma maison avec leur maman. Et moi, j’ai préféré rester ici". Si aujourd’hui il va mieux, celui qui s’est blessé pendant le spectacle des Enfoirés estime que cette épreuve l’a changé et il en tire des conclusions. "On ne sort pas indemne d’une telle histoire, d’une telle aventure, d’une telle tragédie. Ça amène forcément à beaucoup de réflexions, à titre global, mais aussi à titre personnel. Il y a une remise en question, une manière de rétablir les priorités, d’envisager les choses peut-être différemment" reconnaît Patrick Bruel.

Par Valentine V.